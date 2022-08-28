شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: العنصر البشرى دور رئيسى فى إنجاح مشروع التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة في إطار تنفيذ خطة التطوير.

ويعد مركز تدريب شركة غزل المحلة قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتم افتتاحه في شهر يونيو 2021، حيث يحتوى على قاعات للتدريب النظري بأحدث الوسائل التعليمية وقاعات تدريب عملية تحتوى على نماذج من مختلف الآلات والماكينات الحديثة الجاري توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية سواء في (الغزل، النسيج، الصباغة، التجهيز، التفصيل، معامل الجودة).

وتم الانتهاء من تنفيذ 21 برنامجا تدريبيا شمل تدريب أكثر من 177 مدربًا سيتولوا تدريب العمالة في باقي الشركات على البرنامج التدريبي المعد لذلك، وذلك لتأهيلهم لتدريب الآلاف من العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وتابع الوزير سير عملية التدريب في المركز، مؤكدا على أهمية العنصر البشري في تنفيذ خطة التطوير، وضرورة رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة.