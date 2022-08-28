شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج فى أولى جلسات الأسبوع.. ومعالجة خلل فنى ببورصة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما أعلنت بورصة قطر بأنه تم معالجة الخلل الفني وتم استئناف جلسة التداول في السوق في تمام الساعة 10 صباحًا.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.52% خاسرًا 65.63 نقطة ليغلق عند مستوى 12526.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% رابحًا 131.74 نقطة ليغلق عند مستوى 21763.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.56%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.22%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.72%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاعات الاستثمار والتمويل، والرعاية الصحية، والسلع طويلة الأجل، والمرافق العامة بنسبة 0.29%، 0.28%، 0.27%، 0.26%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.68%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 84 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 9.89%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 8.73%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 7.78%، وتراجع 118 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 2.50%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 2.22%، ثم سهم "ميكو" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 640 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% خاسرًا 63.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7722.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% خاسرًا 79.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8626.88 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% خاسرًا 26.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5836.86 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسرًا 33.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6095.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 242.7 مليون سهم بقيمة 48.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9819 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.7%، 0.69%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي التكنولوجيا والمواد الأساسية بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والتأمين بنسبة 0.81%، 0.78%، على التوالي.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.44% خاسرًا 60.74 نقطة ليغلق عند مستوى 13685.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.6 مليون سهم بقيمة 388.7 مليون ريال عبر تنفيذ 9791 صفقة، وتراجع 41 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.96%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.85%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي التأمين، والاتصالات بنسبة 0.24%، 0.21%، على التوالي.