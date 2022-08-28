شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فرق عمل فنية بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتسريع تطوير سوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع صباح اليوم الأحد، رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس في كل من البورصة والهيئة، توجه "الدكاني" بالشكر للدكتور فريد على جهوده الدؤوبة لتطوير مكونات صناعة سوق المال الوطني خلال رئاسته للبورصة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وفي ذات السياق قال رئيس البورصة الجديد، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيق وتعاون كامل مع الهيئة على كافة المحاور، موضحًا أن هذا التنسيق من شأنه التأثير الإيجابي على اداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن استراتيجية البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة هي استكمال تحقيق الأهداف الرامية لتنمية وزيادة كفاءة سوق المال المصري من خلال التعاون المستمر مع كافة أطراف السوق بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية بما يحقق الاستراتيجية الوطنية في محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيادة تنافسية سوق الأوراق المالية المصري إقليميا.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت صدور القرار الجمهوري بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، وينتظر أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة تشكيل فرق عمل فنية بين الهيئة والبورصة بهدف تسريع وتيرة التطوير والتنمية لمنظومة سوق المال المصري وضمان استقرار السوق وسلامة التعاملات وكذلك كفالة حقوق أطراف السوق المختلفة.