شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.06% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.