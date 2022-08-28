شكرا لقرائتكم خبر عن 6.56 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية خلال شهر يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2022.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 119.38 خلال شهر يونيو 2022 (أولـي) مقابل 119.38 خلال شهر مايو 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6.56٪.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 474.07 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 365.90 بارتفاع قدره 29.56٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

وبلغ الرقـم القيـاســي لصناعــة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 122.04 بارتفاع قدره 15.54٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 99.41 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 104.46 بنسبة انخفاض قدرها 4.83٪ وذلك لتوافر المخزون، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.83 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 71.74 بانخفاض قدره 5.45٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.