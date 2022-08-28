شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يجري جولة تفقدية بمواقع الإنشاءات الجديدة لمصانع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تنفيذ مشروع التطوير والوقوف على سير العمل ومعدلات الإنجاز.

وشملت الجولة زيارة موقع مصنع (غزل 1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم يحتوى على حوالى 185 ألف مردن غزل، ويقام على مساحة 62.5 ألف متر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع نحو 30 طن غزل رفيع بالإضافة إلى حوالى 25 طن غزل سميك يوميا، ومن المقرر انتهاء الأعمال والتشغيل التجريبي خلال عام 2023.

وقام الوزير بتفقد موقع مصنع (غزل 4) الذي وصلت بعضًا من ماكيناته في أول شحنة من المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من سويسرا وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، ويقام على مساحة 24.6 ألف متر، ويحتوى على 71.8 ألف مردن بطاقة إنتاجية 13.5 طن غزل يوميًا، ومن المقرر تشغيله في مطلع عام 2023، وكذلك موقع مصنع (غزل 6) على مساحة 17.7 ألف متر بعدد 52.2 ألف مردن وبطاقة إنتاجية 15.6 طن غزل يوميا.

كما تفقد المهندس محمود عصمت موقع مجمع التحضيرات والنسيج والصباغة، ويضم مجمع للنسيج يقام على مساحة 38 ألف متر مربع بطاقة إنتاج يومية 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة، ويتكون من 3 مصانع رئيسية (مصنع إنتاج ملايات ومفروشات، مصنع إنتاج الوبريات، مصنع تحضيرات)، بالإضافة إلى مصنع تحضيرات نسيج كامل، يضم مصنعين لتحضيرات النسيج ومصنع للنسيج يحتوى على 548 نول نسيج ومصنع للصباغة والتجهيز، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع للتفصيل مكون من 5 صالات إنتاج للوبرة والملاية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.



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