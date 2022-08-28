شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تجارية الجيزة ومدير التموين يتابعان صرف سلع الحماية الاجتماعية للتجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الجيزة يرافقه طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة والمهندس علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية للجملة بمتابعة صرف السلع التموينية الخاصة بالزيادة التى أقرها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي من المخازن للتجار من البدالين وشباب جمعيتى.

وتفقد إمبابى وطلعت عمليات الصرف من مخازن الشركة المصرية للجملة بشارع زغلول للاطمئنان على توافر السلع وقيام التجار وشباب جمعيتى بالصرف بسلاسة ودون معوقات وذلك ضمن الزيادة المقررة لسلع الحماية الاجتماعية.

وأشار إمبابى إلى توافر السلع بالمخازن وقيام التجار بالصرف استعدادا لصرف السلع للمواطنيين فى أول شهر سبتمبر مشيدا بقرار الرئيس القائد بإقرار تلك الزيادة السلعية للمواطنيبن لمساعدتهم فى تحمل أعباء الحياة مساهمة من الدولة فى دعم مواطنيها فى مواجهة اثار التضخم العالمى وارتفاع أسعار السلع .

كما التقى إمبابى وطلعت بعدد من التجار البدالين وشباب مشروع جمعيتى لمناقشة اهم المشاكل والمطالب للعمل على حلها لتسهيل التعامل مع المواطنيين وضمان صرف السلع.

وأوضح طلعت أنه تم تشكيل لجنة تظلمات بالجيزة للعمل على حل مشاكل البدالين فورا بناءا على التوجية الوزارى رقم 27 لسنة 2017 بتشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مدير تموين الجيزة وعضوية شركتى الجملة وممثل عن شعبة المواد الغذائية لفحص وبحث اى مشكلة أو تظلم من البدالين وذلك لضمان سهولة صرف التجار للسلع وضمان حصول المواطنيين على السلع بسلاسة ويسر وشارك فى لقاء التجار هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة واعضاء الشعبة.