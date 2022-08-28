شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول تطوير مشروعات القابضة للسياحة والفنادق .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للسياحة والفنادق تطوير عددا من الفنادق ،بجانب طرح عدد أخر منها للشراكة المحلية والعالمية ؛بما يمثل قيمة مضافة لتلك المشروعات الجديدة ، مما ينعكس على إيرادات الشركات التابعة والشركة القابضة نفسها.

تعرف على تفاصيل مشروعات التطوير لا سيما مع إعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للسياحة، والإعداد لإطلاق منصة "طوف وشوف" للمقاصد السياحية غير التقيليدية، إلى جانب مشروعات شركة الصوت والضوء ومنها تطوير عروض منطقة أهرامات الجيزة وتحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل.

1 - يتم حاليًا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك.

2 - جاري التفاوض لاقامة عرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين.

3 – جار الإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية والفنادق.

4 – جار تطوير فندق شبرد بواسطة شريك سعودى .

5 – تم طرح مشروع إعادة إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة على القطاع الخاص .

6 – تم الانتهاء من تطوير وتشغيل فندق سفير دهب.