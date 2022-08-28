شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم.. استقرار سعر الفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الأحد استقرارا في المزارع، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 29 جنيهًا، الأمر الذي ينعكس على أسعار الفراخ في الأسواق للمستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 29 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

وأخيرًا، سجل سعر البيض في المزارع، استقرارًا ملحوظًا، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 52 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدي 60 جنيهًا.

ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذي يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%.