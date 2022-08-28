شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط للالتحاق بمبادرة مصر الرقمية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتى تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مؤهلا وقادرا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومواكبة المستقبل، وخصصت الوزارة استثمارات 25 مليون دولار فى 5 أعوام لتدريب 3 آلاف طالب كل عام، وهناك

ويجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها، ويجب على المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

1- الجنسية: مصري / مصرية.

2- السن: من 12 إلى 17 سنة.

3- المنحة مخصصة للطلاب المتفوقين الذين سوف يلتحقون العام القادم 2022/2023 بداية من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي.

4- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

5- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

6- القدرة على التعلم عبر الانترنت.

7- التفوق الدراسي والعلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (امتياز أو جيد جداً) أو ما يعادلها في التقديرات حسب كل مدرسة، ووقيع وموافقة الطالب/ الطالبة وولي الأمر على الإقرار (تحميل من الموقع) للتعهد بالالتزام والانتظام بالمبادرة.

تعد مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين المقيدين فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى فى جميع المدارس المصرية فى العام الدراسى 2022/2023، ولمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات وفقا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين، وتمنح المبادرة كلا من الدراسة العلمية والعملية للمتميزين من طلبة المدارس المصرية بسنوات دراسية محددة.