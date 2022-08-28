شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انعكس التطور في أسعار النفط على مستويات الأسعار للخامات العربيـة؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير، ارتفاع الخـام العربـي الخفيـف بـواقـع 28.6 دولار / برميـل ليـصـل إلـى 70.5 دولار / برميل خلال عام 2021 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 68.2 % بالمقارنة مع العام السابق ، كمـا ارتفـع كـل مـن خـام خـلـيـط الصحراء الجزائـري وخـام مـربـان الاماراتي وخام التصدير الكويتي بواقع 28.6 و 26.9 و 28.8 دولار / برميـل لتصـل إلـى 70.7 و 69.9 و 70.3 دولار / برميــل ، أي بنســبة ارتفـاع بلغـت 67.9 % و 62.6 % و 69.4 % على التوالي .
وتابع التقرير ،أنه فيما يخص الخامات العربية الأخرى ، فقد ارتفـع خـام السدرة الليبي بواقع 28.9 دولار / برميـل ، أي بنسـبة 72.2 % ليصـل إلـى 69 دولار / برميـل ، والبصـرة العراقـي بواقــع 28.2 دولار / برميــل ، أي بنســبة 67.7 % ليصـل إلـى 69.7 دولار / برميل ، وارتفع الخام البحري القطـري بواقع 28.8 دولار / برميل ، أي بنسبة % 69.1 ليصل إلى 70.5 دولار / برميل خلال العام .
وذكر التقرير، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام بقيمتها الاسمية والذي بلغ 28.4 دولار / برميل يزيد عن الارتفاع في أسعارها الحقيقيـة المقاسـة بأسعار عـام 2005 بعد تعديلها وفق الرقم القياسي الذي يمثل مخفض الناتج المحلي الإجمالي فـي الاقتصادات المتقدمة حيث ارتفع بـنحو 21.5 دولار / برميل أي بنسبة 64.3 % ليصل متوسطها إلى 54.9 دولار / برميل في عام 2021.