شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 296 مشروعا عمرانيًا جديدا خلال 22/2023 لتوفير 300 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجهز الحكومة لاعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وذلك خلال خطة العام المالى الجديد 22/2023.
ويرتبط قطاع التنمية العُمرانية، إرتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال توفير مُجتمعات عمرانية وسكنية مُتكاملة الخدمات تضُم وحدات الإسكان الـمُناسبة لكافة فئات الـمُجتمع، والـمُزوّدة بالـمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية الـمناطق، وترفيق الـمُخصّصة للأغراض التجاريّة والصناعيّة والترفيهيّة وغيرها، مضيفة أن الأنشطة العُمرانية تتميّز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحُكم تعدّد مجالاتها وتنوّعها وامتداد نطاقها الجُغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكوّنًا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصاديّة، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العماليّة لهذه الأنشطة العُمرانية التي يُوسّع من طاقتها الاستيعابيّة للعمالة على اختلاف مُستوى مهاراتها.