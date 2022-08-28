شكرا لقرائتكم خبر عن 5.7 مليار جنيه أقساط التأمين التكميلي على السيارات.. و3.3 مليار تعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم أقساط التأمين التكميلي على السيارات وبلغت 5.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022، وبلغت قيمة التعويضات 3.3 مليار جنيه خلال أول 6 شهور.

ويعرف التأمين التكميلي على السيارات، وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التي تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئي، الذي يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب، بسبب حادث أو عطب ميكانيكي والحريق والسرقة والسطو.

يوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلي للسيارات؛ أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أي تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهي الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك في حالة ترك السيارة لفترات طويلة في أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهي التي تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أي تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أي تصادم نتيجة حادث وهي الأكثر استخدامًا.

وهناك نسب التحمل، والتي تعني مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أي حادثة والتي تختلف قيمتها من شركة لأخرى، وتعتبر النسب اختيارية بحسب موافقة العميل ويجب تحديد نسب التحمل أو عدمها قبل إصدار الوثيقة.

وينصح لأصحاب السيارات، اختيار الشركة صاحبة السمعة الجيدة والتي تتمتع بملاءة مالية عالية، ينبئ عن قدرة الشركة على سرعة سداد التعويض في حال المطالبة، وكلما قلت الشكاوى كان دليلًا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة، وقراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة.