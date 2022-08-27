«سابك» توسع مشروعا مشتركا في كوريا يدعم صناعات السيارات والألواح الشمسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة (سابك إس كيه نكسلين) - المشروع المشترك بين شركة سابك وشركة إس كيه جيو سنتريك - عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المواد المتقدمة بمصنعها في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مشروع توسعة المصنع يستهدف إنتاج مواد تستخدم في الألواح الشمسية وصناعات السيارات والتغليف المرن، ومن المقرر بدء تشغيله في الربع الثاني 2024.

وقال نائب الرئيس للبولي إيثيلين والمبيعات في سابك، رئيس مجلس إدارة سابك إس كيه نكسلين سامي العصيمي، «إن الشركة رصدت في عدد من أسواق التقنيات الجديدة اتجاها قويا نحو استخدام البولي أوليفينات المتخصصة وعالية الأداء، لا سيما مواد البولي إيثيلين ميتالوسين».

وأضاف أن عددا من البوليمرات التي تنتجها الشركة تسهم إسهاما بارزا في تلبية احتياجات الزبائن حول العالم، فيما يتعلق بتعزيز المتانة والمرونة وخصائص العزل الحراري والخصائص البصرية ومميزات أخرى، مؤكدا أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ستوفر الكفاءة التشغيلية اللازمة لنمو هذه المواد القائمة على النكسلين، وترفع الميزة التنافسية بصورة كبيرة. ويدعم هذا التوسع أهداف النمو التي تنشدها رؤية (سابك) لعام 2025، الرامية لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز التعاون والتكامل وتنويع باقة المنتجات البتروكيماوية.

من جهتها أفادت إس كيه جيو سنتريك، الذراع الكيميائية التابعة لمجموعة إس كيه، بأنها ستقوم باستثمار إضافي بقيمة 200 مليار وون (149.2 مليون دولار) بشكل مشترك مع شريكتها السعودية، لإنتاج بوليمر عالي الأداء يستخدم في نطاق واسع في مكونات السيارات وطلاء الأسلاك.

وأشارت في بيان لها على موقع وكالة يونهاب الكورية، إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لدائن البولي أوليفين (POE) في مدينة أولسان الصناعية بكوريا الجنوبية، على بعد حوالي 400 كلم جنوب شرق سول، من خلال المشروع المشترك الحالي لشركة إس كيه مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتعد لدائن البولي أوليفين (POE) نوعا من المواد البلاستيكية عالية الأداء المعروفة بمرونتها، مثل المطاط، ولكنها تتميز بصلابة البلاستيك، تستخدم على الأجزاء الداخلية والخارجية للسيارات، وطلاء الأسلاك والكابلات، والأفلام، والمنتجات الطبية وغيرها.

وذكرت أن مصنع أولسان سيتمكن بعد إنشاء المصنع الجديد، من زيادة إنتاجه من النيكسلين إلى 300 ألف طن في العام، من 210 آلاف طن حاليا، وفقا لإس كيه. ويتوقع الانتهاء من بناء المصنع الجديد بحلول يوليو 2024. وأسست إس كيه جيو سنتريك وسابك شركة مشتركة بقيمة 605.1 مليارات وون في كوريا الجنوبية في 2015 لإنتاج مادة النيكسلين، وهو مكون بلاستيكي عالي الأداء من الإيثيلين طورته إس كيه في 2010.

وتستخدم إس كيه النيكلسين لإنتاج لدائن البولي أوليفين وأنواع أخرى من المنتجات البلاستيكية.