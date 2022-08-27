شكرا لقرائتكم خبر «سالك» تعتزم إنشاء مركز لتخزين الزيوت في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، إنشاء مركز لتخزين الزيوت الخام في المملكة.

جاء ذلك خلال استضافة شركة «سالك» في مدينة الرياض، لقاء القطاع الخاص السعودي الماليزي، الذي يهدف لبحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «سالك» المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي الدكتور رونالد كياندي.

وأكد الفضلي خلال اللقاء على أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين، وفقا للميز النسبية لكل منهما، مع ضرورة التنسيق المشترك لمتابعة تلك المبادرات.

من جهته أوضح وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي، أن استراتيجية الأمن الغذائي في ماليزيا تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، مثل الأرز واللحوم والذرة، كما تستهدف الاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره إلى مختلف الدول.

في الإطار نفسه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح، أن سالك تعمل مع القطاع الخاص في المملكة لإنشاء مركز لتخزين الزيت الخام الذي سوف يستورد من مختلف دول العالم، مضيفا أن اللقاء يعد فرصة للجانب الماليزي، للاستفادة من المركز كنقطة توزيع للزيوت الماليزية في المنطقة.

إلى ذلك بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، كإنتاج ونقل زيوت النخيل والأسماك والحبوب.