شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويأتي إطلاقها امتدادا لحملة «نتبنى لنبني» التي أطلقتها الوزارة أخيرا واستهلتها بقطاع الصناعة، حيث تسعى الوزارة من خلال سلسلة هذه الحملات إلى دعم القطاعات المعنية والإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتبني التقنيات وزيادة دائرة اللاعبين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير على نمو الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة وجود بنية رقمية ممكنة وداعمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أطلقت حملة تفاعلية من خلال منصاتها المختلفة لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي، هادفة من خلالها إلى رفع مستوى تبني التقنيات في المجالات ذات الصلة بالقطاع التي تشمل: الموانئ، وشركات الشحن، وسلاسل الإمداد، عبر تسليط الضوء على فوائد التقنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن.ويأتي إطلاقها امتدادا لحملة «نتبنى لنبني» التي أطلقتها الوزارة أخيرا واستهلتها بقطاع الصناعة، حيث تسعى الوزارة من خلال سلسلة هذه الحملات إلى دعم القطاعات المعنية والإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتبني التقنيات وزيادة دائرة اللاعبين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير على نمو الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة وجود بنية رقمية ممكنة وداعمة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.