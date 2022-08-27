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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، يشرف على إقامة 6 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة بين 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف م2. وتعرض المزادات أكثر من 66 عقارا تتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية. وتبدأ بمزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارا في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الالكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الالكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير وجازان ونجران ومكة، ومزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ومزاد بوابة الخليج الالكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقارا بمدينة الدمام، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي : https://infath.sa/auctions . وتبدأ بمزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارا في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الالكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الالكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير وجازان ونجران ومكة، ومزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ومزاد بوابة الخليج الالكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقارا بمدينة الدمام، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي : https://infath.sa/auctions .

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