مواقع استثمارية

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وتعد هذه الفرص ضمن أكثر من 250 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة وتستهدف طرح 400 فرصة خلال عام 2022م، و 3600 فرصة استثمارية خلال السنوات الخمس القادمة بمختلف الأنواع والأنشطة والمساحات في جميع بلديات المنطقة الشرقية، يمتد بعضها إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25 فقط ومدة الإعفاء تصل إلى 10 من إجمالي مدة العقد دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مواقع استثماريةمخصصة لنشاط محطات الوقود طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، في عدد من المواقع بالمنطقة، للارتقاء بالخدمات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، وتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.وتعد هذه الفرص ضمن أكثر من 250 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة وتستهدف طرح 400 فرصة خلال عام 2022م، و 3600 فرصة استثمارية خلال السنوات الخمس القادمة بمختلف الأنواع والأنشطة والمساحات في جميع بلديات المنطقة الشرقية، يمتد بعضها إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25 فقط ومدة الإعفاء تصل إلى 10 من إجمالي مدة العقد دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.

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