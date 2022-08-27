شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 2 مليون مواطن مستفيد من البرنامج القومي للإسكان والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الـ8 سنوات الماضية، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.
وتصل حجم الاستثمارات الكُلية المُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي خطة 2023/2022، بحيث تناهز الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الأنشطة العقارية 53.7% بقيمة تصل الى 157.9 مليار جنيه) مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).