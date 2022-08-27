شكرا لقرائتكم خبر عن مصر سجلت 750 ألف نسمة زيادة بعدد سكان مصر في 170 يومًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبقى الزيادة السكانية هي أحد التحديات التي تواجهها الدولة من أجل الحفاظ على المقدرات الاقتصادية للدولة، في حين مازالت الساعة السكانية تسجل الزيادة المضطردة في مصر.

وسجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 170 يوما فقط؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 مليون بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي أي خلال 61 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 103 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني يوم 22 يونيو 2022 أي خلال 59 يوم، ثم ربع مليون ثالث اليوم أي خلال 50 يوم.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 786.8 ألف نسمة، السويس 784.2 ألف نسمة، مطروح 531 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 397.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 263.2 ألف نسمة، جنوب سيناء 113.5 ألف نسمة.