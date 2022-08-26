شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 26-8-2022.. تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 26-8-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تحديد وزارة المالية، اعتبارًا من بعد غد الأحد 28 أغسطس الجاري، ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، وتراجع أسعار الذهب بحوالي 4 جنيهات؛ ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1076 جنيهًا، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.



المالية تعلن مواعيد تلقى طلبات المصدرين وصرف 10 مليارات جنيه ضمن السداد الفوري قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من بعد غد الأحد 28 أغسطس الجاري، ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، على أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. المالية تعلن مواعيد تلقى طلبات المصدرين وصرف 10 مليارات جنيه ضمن السداد الفوري قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من بعد غد الأحد 28 أغسطس الجاري، ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، على أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية.

الإسكان: 60% نسبة تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين بـ6 أكتوبر قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل. الإسكان: 60% نسبة تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين بـ6 أكتوبر قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.

أضاف "الجزار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يقع بالفاصل السكنى الصناعى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة إجمالية 70 فدانًا، لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطى والطريق الشمالي، ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة بالمدينة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1076 جنيهاشهدت أسعار الذهب، في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، تراجعًا بحوالي 4 جنيهات؛ ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1076 جنيهًا، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر. أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1076 جنيهاشهدت أسعار الذهب، في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، تراجعًا بحوالي 4 جنيهات؛ ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1076 جنيهًا، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 922 جنيها

عيار 21 يسجل 1076 جنيها

عيار 24 يسجل 1230 جنيها

الجنيه الذهب 8608 جنيهات