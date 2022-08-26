مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الجمعة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الجمعة، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أكتوبر 99.99 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 93.17 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 101.45لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.608 دولار للجالون،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.989 دولار للجالون.