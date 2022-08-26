التضامن تصرف معاشا استثنائيا لأصحاب الأمراض المزمنة والدخل المنخفض

الشارقة - اميمة ياسر - وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على صرف معاشات استثنائية لعدد من أصحاب المعاشات ممن يعانون من أمراض مزمنة ودخول منخفضة.

جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية.

من ناحية أخرى، تعاقدت التضامن الاجتماعى مع شركات متعددة لتوصيل بطاقات "تكافل وكرامة" لمنازل الأسر المُضافة حديثاُ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدخول مليون أسرة جديدة في برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة سنوية 5.4 مليار جنيه، تتحمل الخزانة 3 مليار جنيه منهم، وتتحمل منظمات المجتمع المدني 2.4 مليار.

يأتى ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.