شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.01% رابحًا 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 138 مليون سهم محققة ما قيمته 367.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5218 صفقة لـ36 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 8.29%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والخدمات بنسبة 0.3%، 0.26%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي العقارات، والتأمين بنسبة 1.48%، 0.64%، على التوالي.

وزاد 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.30%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.16%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.15%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.3 مليون ورقة بقيمة 155.9 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.579% رابحًا 58.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10097.5 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.031 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 215.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9534 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.81%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، الصناعات، التقديري للمستهلك، العقارات بنسبة 1.17%، 0.56%، 0.14%، 0.08%، على التوالي.

وقفز 34 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 9.04%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 5.31%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.05%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.65%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 312.5 مليون درهم.