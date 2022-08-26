شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1076 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، تراجعًا بحوالي 4 جنيهات؛ ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1076 جنيهًا، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 922 جنيها

عيار 21 يسجل 1076 جنيها

عيار 24 يسجل 1230 جنيها

الجنيه الذهب 8608 جنيهات

وفي التداولات الفورية استقرت أسعار الذهب في ظل استقرار الدولار وتخليه عن بعض المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تحول الأنظار نحو مؤتمر Jackson Hole.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب إلى 1765.5 دولار للأونصة مما أسهم في تعويض المعدن النفيس لبعض خسائره، وذلك باتلزامن مع استقرار مؤشر الدولار قرب 108.6 نقطة بعد ارتفاعه اليوم إلى 109.112 نقطة.

وتنتظر الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي "جيروم باول" خلال فاعليات مؤتمر Jackson Hole لالتقاط إشارات تتعلق بالسياسة النقدية الت سيتبناها للسيطرة على التضخم.