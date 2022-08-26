الاقتصاد

خطوات مبسطة.. تعرف على طرق سحب وإيداع وتحويل الأموال فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - قرر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى.. ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير طرق السحب والإيداع وتحويل الأموال فى البنوك بعد هذا القرار.

 

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* الإيداع:

- الإيداع فى فروع البنوك بأكثر من 4500 فرعًا بدون حد أقصى للإيداع فى ماكينات  الصراف الآلى ATM  

 

- أية مبالغ مالية بالجنيه المصرى يتم عمل إيداع لها بدون حدود قصوى يوميًا.

 

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* السحب النقدى:

 

- السحب النقدى من فرع البنك بحد أقصى 150 ألف جنيه فى اليوم.

 

- السحب النقدى بحد أقصى 20 ألف جنيه فى اليوم من ماكينات الصراف الآلى ATM

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* التحويل:

 

- تحويل أية مبالغ مالية مجانًا حتى 31 ديسمبر 2022 عن طريق خدمة الإنترنت البنكى أو تطبيق البنك على المحمول أو تطبيق InstaPay 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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