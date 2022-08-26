شكرا لقرائتكم خبر بطول 1,160,000 متر stc تطلق "كابل الرؤية السعودي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور الدكتور محمد بن سعود التميمي

محافظ هيئة الاتصالات

وتقنية المعلومات،

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أعلنت مجموعةعن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد "كابل الرؤية السعودي" وهو أول كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة.

ويمتد كابل الرؤية السعودي الذي استلهم اسمه من "رؤية المملكة 2030" والمملوك بالكامل لمجموعة stc على مسافة 1160000 متر, ويعتبر أول كابل بحري عالي السعة حيث يوفر اتصالاً سلسلاً ومتعدد نقاط الوصول في منطقة البحر الأحمر يصل حتى 18 تيرا بايت / بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية، كما يوفر وصول عالي السرعة عبر حدود المملكة العربية السعودية من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.

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وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعةالمهندس عليان بن محمد الوتيد:" يعكس هذا الإنجاز ريادة المجموعة في توفير خدمات اتصالات بحرية ودولية متطورة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه استراتيجيتنا الشاملة والمواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية للمجموعة ودعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الربط الرقمي للشركات والأفراد بين المملكة وقارات العالم عبر بناء مركز رقمي إقليمي يربط بين قارات العالم مما يساهم في تلبية احتياجات الشركات والعملاء من خلال منظومة رقمية متكاملة"

وأضاف الوتيد "يوفر كابل الرؤية السعودي، اتصالاً بين مراكز معلومات دولية متعددة، كما يحقق رفع مستوى منصة الألياف الضوئية الموحدة ذات الكفاءة من حيث التكلفة والمرونة وإتاحة الوصول -بزمن قصير- إلى جميع الكوابل الدولية في محطات الإنزال ومراكز المعلومات الخاصة بمجموعة stc."

ويعد كابل الرؤية السعودي الجديد أحد الكوابل البحرية التي سترتبط بالمركز الرقمي الإقليمي MENA Hub الذي يربط بين ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، مما يساهم في تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات.

وسينضم هذا الكابل إلى مجموعة الكوابل التي تستثمر بها stc ليصبح عددها 16 كابل بحري متوزعة بين انحاء المملكة حيث سيساهم الكابل في توفير خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على الاتصالات والانترنت محلياً ودولياً، كما سيتيح للقطاعات الحصول على خدمات الانترنت عالية السرعة ومن أبرزها التعليم إلى الرعاية الصحية والأعمال التجارية مما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية بشكل عام.