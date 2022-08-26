شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال عام 2021 بحوالي 171 ألف برميل / يوم أو بنسبة 2.1 % مقارنة بمستويات العام السابق ليبلغ نحو 7.9 مليون برميل / يوم ، وهو التراجع الثاني له على التوالي وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير أن هذا الانخفاض يعزى في الأساس إلى المستوى المرتفع لمتوسط إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2020 قبل تراجعه الحاد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مقابل انتعاش محدود شهدته صناعة النفط الصخري الأمريكي خلال عام 2021 نظراً لالتزام الشركات بالانضباط الرأسمالي وتخفيض الديون وسداد مستحقات المساهمين، مع تحول تركيزها نحو الاحتفاظ بغطاء على الإنتاج بدلاً من دعم الاستثمار في عمليات حفر جديدة ، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية. فضلاً عن أكبر إغلاق متعلق بالطقس على الإطلاق في حوض Permian أكبر مكامن النفط الصخري خلال شهر فبراير 2021 بلغت نسبته 35%، استمر على مدى عدة أسابيع قبل استئنافه بشكل كامل ، وفقاً لبيانات شركة المجموعة العالمية للأبحاث واستشارات الطاقة ( Wood Mackenzie ).

وتابع التقرير،أنه فيما يتعلق بالمعدل الشهري للإنتاج ، فقد استهل عام 2021 ، في شهر يناير عند مستوى 7.8 مليون برميل يوم ، أن ينخفض بشكل حاد في شهر فبراير ليصل إلى 6.6 مليون برميل / يوم وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2018 ، وشهد بعد ذلك ارتفاعاً شهرياً متواصلاً ( باستثناء شهر يونيو ) ليصل إلى حوالي 8.3 مليون برميل يوم وهو أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2020 .