شكرا لقرائتكم خبر عن المحرك الرئيسى.. ارتفاع طلب الدول النامية على النفط 2.7 ليصـل لـ46.5 مليـون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع طلب الدول النامية ( بضمنها الصين ) على النفط بحـوالي 2.7 مليـون برميل يوم خـلال عـام 2021 مقارنـة بالـعـام السابق ليصـل إلـى 46.5 مليـون برميل / يوم، أى بمعدل نمـو 6.2 % بالمقارنة مع العام السابق وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، أن طلب الدول النامية يعد المحرك الرئيسي للطلب العالمى على النفط، فقد ساهم هذا الارتفاع بنسبة 48.2 % من مجمل النمو فى الطلب العالمى على النفط خلال عـام 2021. وضمن هذه المجموعة ارتفع الطلـب فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2021 بنحو 700 ألف برميل / يوم مقارنة بمستوياته للعام السابق مسجلاً 12.3 مليون برميـل / يوم.

وتابع التقرير، ارتفاع طلـب الـدول العربيـة بنـحـو 400 ألـف برميل / اليوم ليبلغ 7 مليون برميل / يوم خلال عام 2021 ، كما ارتفع الطلـب فى باقى الدول الأخرى فى المنطقة بنحو 300 ألف برميل / اليوم ليبلغ 5.3 مليون برميل يوم.

وذكر التقرير، يعزى الارتفاع فى طلب الدول العربية بشكل رئيسي إلى نمو طلب الدول الأعضاء فى أوابك بنحو 300 ألف برميل / اليوم ليبلغ 5.9 مليون برميل / يوم خلال عام 2021، أى بنسبة ارتفاع بلغت 5.4 % بالمقارنة مع العام السابق.