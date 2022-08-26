شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تعميم تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتائج مبشرة لزراعات الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، التى يتم زراعتها للعام الثالث على التوالى ، لا سيما مع تفتيح نحو 40‎%‎ من اللوز ، وسط توقعات بتحقيق إنتاجية جيدة ومناسبة لمساحة 1250 فدانا تم زراعتها بإشراف وزارة قطاع الأعمال العام وبعض الجهات الأخرى .. كيف يمكن الاستفادة من التجربة بشكل كامل .. تعرف علي التفاصيل

1- سرعة شراء ماكينات جنى القطن الآلية من الخارج لضمان حصاد جيد .

2- الاستعانة بالعمالة اليدوية لجمع ما يتبقي من الحصادات الآلية .

3- وجود كوادر مدربة على استخدام الآلات الحديثة حتى تتم الاستفادة بأقصى درجة.

4- حصاد مساحات معينة بصورة يدوية كاملة لحساب حجم الإنتاجية الفعلية .

5- الحرص علي حلج الكميات بعيدا عن الأقطان الطويلة لمنع اختلاط البذور.

6- عمل تقييم مفصل للتجربة من مختلف المساحات لتقييم حجم الإنتاجية .

7- التخطيط لتعميم التجربة مع إتاحة المجال للقطاع الخاص لزراعة 50 ألف فدان .