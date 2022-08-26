شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت صادرات مصر من القطن المحلى 101% عام 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها ارتفاع الصادرات المصرية من القطن وأسبابه وحجم الاستهلاك المحلى منه والمخزون.

وأظهرت بيانات النشرة السنوية بالإنفوجراف تطورات القطن المصرى وفقا لما يلى:

سجل إجمالى كمية الصادرات 1761 ألف قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس" 2021، مقابل 874 ألف قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" 2020 بنسبة زيادة 101.5٪.



كمية الصادرات لعامي 2020-2021

زادت كمية الإنتاج من القطن وبلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة 33.3% عن عام 2020 .

كانت الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصرى بـ1.5 مليون قنطار مترى بنسبة 87.3٪ من الإجمالى.

بلغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية 92.9 ألف قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته، مقابل 135.5 ألف قنطار مترى عام 2020 بنسبة انخفاض 31.5٪ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصادرات.



كمية المستهلك من القطن

بلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشعر 0.2 مليون قنطار مترى فى 31 أغسطس 2021، مقابل 0.9 مليون قنطار مترى فى 31 أغسطس 2020 بإنخفاض 75٪ وذلك لإنخفاض كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى فى 31/8/2021.



المخزون الفعلى من القطن

بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 92.4 ألف قنطار مترى بنسبة 40.4%.

يعتبر صنف جيزة 95 أكثر الأصناف الموجودة، حيث بلغت كميته 81.4 ألف قنطار مترى بنسبة 35.6٪ من الإجمالى.

تتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2021 فى محافظة البحيرة حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 83.7 ألف قنطار مترى بنسبة 36.5٪ تليها محافظة الدقهلية 53.3 ألف قنطار مترى بنسبة 23.3٪ من إجمالى الأقطان الموجودة هذا الموسم.

بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2021 من الرتب العالية الجودة (جود/فج ) 98.3 ألف قنطار مترى بنسبة 42.9٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 110.2ألف قنطار مترى بنسبة 48.1٪ من إجمالى الأقطان الموجودة هذا الموسم .

بلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 13.5 ألف قنطار مترى نهاية أغسطس 2021، مقابل 33.9 ألف قنطار مترى نهاية أغسطس 2020 بنسبة إنخفاض 60.3٪.