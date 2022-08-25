منها زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب.. قرارات عاجلة من البنك المركزي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الماكينات عند 20 ألف جنيه يوميا.

وكان قرر القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا مستشارين له.

جاء ذلك بعد اجتماع المحافظ برؤساء البنوك للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم وتبادلوا الرأي حول بعض القضايا الهامة وفي مقدمتها سعر الصرف.