شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الفيوم لصناعة السكر بقيمة 305 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الفيوم لصناعة السكر بحجم تداول 7.6 مليون سهم بقيمة 305.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة الدولية الحديثة للحلويات بحجم تداول 560 ألف سهم بقيمة 7 ملايين جنيه، وتم تنفيذ صفقة على بريجو للصناعات الغذائية (بريجو) بحجم تداول 22.5 ألف سهم بقيمة 2.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 325.6 مليون جنيه بحجم تداول 8.3 مليون سهم عبر تنفيذ 68 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع دام 3 جلسات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.763 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 660 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 7.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 82.4 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 208.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 256.3 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 12675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.