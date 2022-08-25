شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والكويت تحتلان المرتبة الرابعة ضمن أكبر 1000 مصرف مالى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن الكويت ومصر احتلان المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وذلك بدخول سبعة مصارف مصرية وكويتية ضمن اللائحة.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الخميس/ - إنه وفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية؛ فإن البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021 تظهر دخول 72 مصرفا عربيا اللائحة، مشيرا إلى أن الإمارات سجلت أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (14 مصرفا) تليها السعودية (10 مصارف) والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما) والكويت ومصر (7 مصارف لكل منهما) وسلطنة عمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما) والأردن (4 مصارف) وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).

وأشار إلى أن 18 مصرفا إسلاميا عربيا أدرجت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021 والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي أربعة مصارف إسلامية إماراتية وأربعة سعودية وأربعة قطرية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفان في البحرين ومصرف واحد في مصر.