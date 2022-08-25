شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتى السعودية ودبى بنسبة 1.19% بجلسة الخميس.. وهبوط الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.19% رابحًا 147.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12591.74 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.19% رابحًا 40.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.65 نقطة، وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.212% رابحًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10039.42 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.19% رابحًا 147.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12591.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% خاسرًا 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 21631.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.95%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 5.11%، يليه قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.25%، 2.24%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، ثم قطاعات النقل، والبنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، 1.17%، 1.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي تجزئة الأغذية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.66%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 166 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 9.93%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.31%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 7%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.30%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 4.32%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 2.07%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 551 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.19% رابحًا 40.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.4 مليون سهم محققة ما قيمته 545.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 7526 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 3.34%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.7%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي السلع، والاتصالات بنسبة 1.52%، 0.16%، على التوالي.

وارتفع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.48%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.02%، وتراجعت 5 أسهم على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.76%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 58 مليون ورقة بقيمة 359.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.212% رابحًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10039.42 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.025 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 221.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 10870 صفقة.

وصعد ببورصة أبو ظبي قطاعي العقارات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.23%، 0.35%، فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.81%، يليه قطاعي الصناعة، والطاقة بنسبة 0.51%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 5.3%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 3.73%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 2.94%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 2.72%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 306.8 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 568.7 ألف سهم بقيمة 240.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.86%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.97% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.42%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرًا 21.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7785.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسرًا 35.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8705.91 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحًا 10.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5863.16 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6128.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206.1 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.5%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعي الصناعة، والاتصالات بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي، فميا ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والتأمين، والعقار، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والطاقة بنسبة 1.4%، 0.82%، 0.32%، 0.21%، 0.18%، 0.1%، على التوالي.