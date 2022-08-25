شكرا لقرائتكم خبر عن شنايدر إلكتريك" الفرنسية تدرس الاستحواذ على عملاق التكنولوجيا البريطانى "أفيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة التكنولوجيا الفرنسية العملاقة "شنايدر إلكتريك" الاستحواذ الكامل على شركة "أفيفا" للبرمجيات البريطانية، فى ما قد يمثل ضربة أخرى للتكنولوجيا فى المملكة المتحدة والأسواق العامة فى لندن.

"شنايدر إلكتريك"، المتخصصة في إدارة الطاقة والأتمتة الرقمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، هي بالفعل المساهم الأكبر في شركة "أفيفا" لاستشارات تكنولوجيا المعلومات، بحصة 59% في الشركة. ومع ذلك، فهي تدرس الآن الاستحواذ الكامل على الشركة المدرجة في بورصة لندن.

وأكدت شركة "شنايدر إلكتريك" لموقع "يو كيه تك"، اليوم الخميس، أنه على الرغم من عدم تقديم عرض رسمي، وعدم وجود ضمانات للعرض، إلا أن الاستحواذ الكامل لا يزال محتملاً.

وشهد سهم "أفيفا" قفزة هائلة بنسبة 32% بعد الإعلان عن تفكير شنايدر في الاستحواذ.

يذكر أن شركة "أفيفا"، التي تم تشكيلها كشركة تابعة لجامعة كامبريدج في عام 1967، صارت واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العامة في المملكة المتحدة، برأس مال سوقي قدره 8.4 مليار جنيه إسترليني. وهي تعمل على تطوير برامج لاستخدامها في المشروعات الهندسية الكبيرة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومنصات النفط.

وفي حالة خروج "أفيفا" من بورصة لندن كجزء من عملية الاستحواذ، فإنها ستصبح أحدث شركة تكنولوجيا بريطانية راسخة أو واعدة تهرب من الأسواق العامة في المملكة المتحدة، تسبقها شركتا "آرم" و"نيوبورت ويفر فاب" لأشباه الموصلات.