شكرا لقرائتكم خبر عن "مرسيدس بنز" تطرح ثلاث سيارات كهربائية فى الهند وتنشئ شبكة محطات للشحن السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مرسيدس-بنز لإطلاق ثلاثة طرازات جديدة من السيارات الكهربائية في الهند هذا العام، ضمن خطة للاستحواذ على فئة السيارات الكهربائية الفاخرة في تلك السوق.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التقني، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنَّ شركة مرسيدس-بنز تخطط أيضًا لإنشاء شبكة من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الهند، وتريد أن تكون أول من يقوم بتجميع سيارة كهربائية فاخرة في هذا البلد.

وبحسب تقارير، تهدف شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية -ومقرها شتوتجارت- إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الهند إلى 25%، وستبدأ وفق هذه الخطة بطرح الإصدار الكهربائي من سيارة AMG EQS 53 الذي ستستورده بالكامل إلى الهند، ثم سيارة S-Class EQS سيدان التي ستقوم بجمعها داخل البلد.

كما صرح رئيس الشركة، مارتن شوينك، بأنَّ مرسيدس-بنز ستنشئ أيضًا 140 محطة شحن في جميع أنحاء البلاد مع شحن سريع يُزعم أنه يشحن البطارية حتى 80% في 40 دقيقة، مضيفًا أن الشركة قد تدرس تصنيع بطاريات كهربائية محليًا في البلاد إذا زادت المبيعات إلى "الآلاف".