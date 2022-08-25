شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك" تشارك فى الاجتماع التحضيرى لإعداد تقرير "التغير المناخى وأثره على النمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ممثلة بالأمين العام للمنظمة فى أعمال الاجتماع التحضيرى لتقرير التنمية العربية (الإصدار السابع)، بعنوان "التغير المناخي وأثره على النمو والتنمية"، في الجمهورية اللبنانية – بيروت، وذلك بدعوة من المعهد العربى للتخطيط.

وسيستعرض التقرير موضوع التغير المناخي والاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ وعرضاً لجهود بعض الدول العربية للحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون CO2، كالاقتصاد الدائرى للكربون والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى تقنية حبس واصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون CCS.

وسيصدر التقرير متزامناً مع فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المزمع عقده فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال نوفمبر 2023.