شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 101.81دولار لبرنت و95.31 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجلت 101.81 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى95.31 دولار للبرميل.

وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد مع كل شركائها في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمى، مشيرا إلى أن دول "أوبك+" ستجتمع في الخامس من سبتمبر القادم لتقييم التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتوقعاتها.

وأوضح عرقاب، في تصريحات صحفية، أن هذه الاجتماع المقبل سيطرح مسألة تحديد مقاربة مشتركة للأشهر القادمة تجعل من الممكن تعزيز الجهود التي تبذلها "أوبك وشركاؤها" من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف أن هذا الاجتماع المهم، الذي سينعقد في غضون أيام قليلة، يتزامن مع الذكرى السادسة لاتفاقية الجزائر التي تشكل أساس إعلان التعاون بين "أوبك" وشركائها من خارج "أوبك"، مضيفا أنه ومنذ ذلك الحين، تميزت الجزائر باحترامها الصارم لالتزاماتها الشهرية المتعلقة بالإنتاج وبالمشاركة النشطة والبناءة في القرارات المتخذة في إطار إعلان التعاون الموقع بين دول المنظمة.

ومن جهة أخرى، أعرب وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن انزعاجه من تقلب الأسعار، الذي لوحظ منذ عدة أسابيع، والذي لا يعكس تغييرا كبيرا أو اضطرابا في أساسيات سوق النفط ولكنه قائم على توقع مفرط للمخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط في الأسواق المالية.