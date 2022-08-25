شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 % زيادة فى قيمة الطاقة العاطلة فى القطاع العام / أعمال عام لعام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التــام على مستـوى الأنشطـة الصناعية بمنشـآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2019/2020من أهم المؤشرات ما يلي:

وبلـغ إجمـالي قيمــــة الطاقــــة العــاطـله 10.1ملـيار جنــيه عام 2019/2020 مقـابـل 9.7مليار جنـيـه عام 2018/2019 بنسبــة ارتفاع قـــدرهـا 3.8٪، ويرجع ذلك الى وجود نقص في الخامات وصعوبـــــات في التسويق.

وبلغــت نسبــة الـطاقــــة العاطـــلة في صنـــاعة المنــتـجات الغذائية 32.3٪ عام 2019/2020، يليها صنــــــاعة المنتجــات المـواد والمنتجـات الكيميائية بنسبة 23.6% مـــن أجمالــــي قيمة الطاقة العاطلة.

وبلغ إجمـالي قيمة الإنـــتاج التـام بسعـر البـيـع 201.8 ملـيار جنــــيـه عـام 2019/2020 مقابــل254.1 مــليـار جنيــــه عـام 2018/2019 بنـســبة انخفاض قــدرهــا 20.6٪، وذلك بسبب انتقال بعض الشركات من احكام قانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال العام الى أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 مثل صناعة منتجات التبغ، وانخفاض الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية عن العام السابق مثــــل (صناعة الفلزات القاعدية حيث بلغت نسبتها 6.0٪ من أجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع) في بعض شركات القطاع العام/الأعمال العام.

وبلغ إجمالي قيمة المخـزون مـن الانـتــاج التــــام آخر العام 14.6 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابـل 14.2 مليـــار جنيه عـام 2018/2019 بنســبة ارتفاع قــدرها 2.5٪، ويرجع ذلـك الـى ارتفاع قيمة المـخـزون التام آخر العام في بعـــض الصناعات مثل (صناعـة المنتجات الغذائـــــية حيث بلـــغت نسبتهــا 29.6٪ وصناعـة الفلـزات القاعدية بنسبـة 30.4٪ من إجمالي قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام).