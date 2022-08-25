"سدافكو" تُعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من 2022

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ونما إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات بنسبة 28 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة الجهود المتنامية في تطوير عمليات التوزيع وقنوات التجارة الإلكترونية، وتحسين القدرة على تتبّع المنتجات الرئيسة داخل المتاجر، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة الجائحة، والزيادة الاسمية الطفيفة في أسعار بيع المنتجات، علاوة على زيادة الاهتمام بالأسواق الخارجية. هذا، وشهدت حصة سدافكو في السوق ارتفاعًا في جميع فئات المنتجات، لا سيما الحليب والآيس كريم ومعجون الطماطم.وبالرغم من زيادة تكاليف المواد الخام والضغوط الناجمة عن التضخّم، فقد حققت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 32 في المئة مقابل هامش بلغ 30 في المئة العام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاع الطفيف في أسعار البيع لبعض المنتجات، وزيادة التركيز على المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع، وتحسين كفاءة الإنتاج في المصانع، لا سيما بدخول مصنع الآيس كريم الجديد إلى الخدمة، وتجديد مصنع الحليب.
وبهذه المناسبة، قال باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، إن التغيّرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد، وبالأخصّ سلاسل التوريد، مثّلت "تحديًا هائلًا أمام الشركة"، التي أكّد أنها لا تدّخر وُسعًا في العمل على التصدّي للتحدّيات والتغلّب عليها، معربًا عن سرور الجميع في سدافكو بالنتائج المتحققة في الربع الأول والتزامهم بمواصلة العمل على رفع مستويات الكفاءة في العمليات التشغيلية واللوجستية والتوزيع. وأضاف: "أتاح لنا الارتقاء بمستويات الكفاءة مواجهة الزيادات الهائلة في تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، وتقليل آثارها على المستهلكين، انطلاقًا من حرصنا على مواصلة الاهتمام بأداء رسالتنا المتمثلة في إسعاد عملائنا والمستهلكين".
هذا، وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع من 15.6 في المئة إلى 12.8 في المئة من المبيعات، كما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية إلى خمسة في المئة من المبيعات.
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