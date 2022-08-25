شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 25-8-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 25-8-2022 بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.13 للشراء، 19.19 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.15 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

كما سجل فى بنك الإسكندرية 19.15 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.13 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.13 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

19.13 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.15 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib19.15 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.18 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.