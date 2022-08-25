شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 بشكل ملحوظ بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1080 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيه.

سوق الذهب العالمي الآن

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استقرار الدولار وتخليه عن بعض المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تحول الأنظار نحو مؤتمر Jackson Hole.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24% إلى 1751.85 دولار للأونصة، بعد ارتفاعها بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب إلى 1765.5 دولار للأونصة مما أسهم في تعويض المعدن النفيس لبعض خسائره، وذلك باتلزامن مع استقرار مؤشر الدولار قرب 108.6 نقطة بعد ارتفاعه اليوم إلى 109.112 نقطة.

وتنتظر الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي "جيروم باول" خلال فاعليات مؤتمر Jackson Hole لالتقاط إشارات تتعلق بالسياسة النقدية الت سيتبناها للسيطرة على التضخم.