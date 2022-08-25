شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مشتركى المحمول يتراجع 3.22 مليون مشترك مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع عدد المشتركين في التليفون المحمول في شهر مايو الماضى، وفقا لما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بل عدد مشتركى المحمول نحو 96.68 مليون مشترك، بينما كان نحو 99.90 مليون مشترك فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.22 مليون مشترك.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع طفيف فى مشتركى التليفون الثابت وسجل نحو 11.75 مليون مشترك فى شهر مايو الماضى، مقابل 10.86 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 89 ألف مشترك.

وكان التقرير الشهري لوزارة الاتصالات قد رصد وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.37 مليون مشترك في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 9.74%، ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 4.49%.

وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر بنهاية يناير عام 2022 نحو 89.93% مقابل 99.78% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 9.85%، ومقارنة مع 95.87% بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوى 5.94%.