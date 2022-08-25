وسائل إعلام: محافظ البنك المركزي يقرر تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين له

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، قرر اختيار كل من هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له.

ووفقاً لمصادر مصرفية نقل عنها موقع "مصراوي"، فقد أعلن حسن عبد الله هذا القرار خلال أول لقاء له مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين الأربعاء.

والخميس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام بعد يوما واحدا من تقديم طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق استقالته قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.

ومساء الأربعاء، التقى محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله جميع رؤساء البنوك في لقاء اتسم بالود والاستماع للجميع في كل ما يخص العمل المصرفي أو المشاكل التي يقابلوها و طرح أفكار جديدة بهدف التطوير.

وأشار موقع "مصراوي" إلى أن الدولار كان له الشق الأكبر في الحوار بين محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك ودور البنوك للمساعدة في حل هذه الأزمة.