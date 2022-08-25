الاقتصاد

6 معلومات عن تحديث الشركات القابضة للأدوية

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القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، على أهمية تبوأ شركات القابضة للأدوية مكانتها الطبيعية واللائقة فى تلك الصناعة الهامة للمجتمع المحلى وللتصدير فى الوقت نفسه ، حيث وضع عدة آليات لتطوير الشركات بجانب ما تقوم به من عمل فعلى لاستعادة مكانتها نظرا للضعف الشديد في الصادرات .. تعرف عليها .

 

1- تواصل الشركات مشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

 

2- جار  تنفيذ مشروع إنتاج بعض المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة بالتعاون مع شريك محلي من القطاع الخاص ومستثمر أجنبي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

 

3- توجيهات وزارية بضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا.

 

4- تنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع.

 

5-  اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات.

 

6- تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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