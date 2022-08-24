الصندوق الصناعي عضو في المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

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وتتمثل استفادة الصندوق الصناعي من هذه العضوية في التعلم وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، وتطوير العمليات وحوكمتها، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات التي تنعكس بشكل إيجابي على الموظفين، وتؤدي إلى تحسين مستويات الأداء، فضلا عن استفادة الصندوق من خلال حضور المؤتمرات والندوات الخاصة بالمنظمة، وتسهيل آلية تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الأعضاء.وستسهم العضوية في إبراز جهود الصندوق وسعيه نحو تحقيق التميز، والاستفادة من الأدوات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والمحافظة عليها، لتلبية أو تجاوز توقعات جميع الشركاء والمستفيدين والمنافسة على جوائز التميز العالمية.
يذكر أن المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، أنشئت عام 1989م كمرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة، وتضم أكثر من 500 عضو من جهات مختلفة يمثلون أكثر من 55 دولة من أكثر من 50 قطاعا مختلفا.
فوائد الصندوق من العضوية:
- تطبيق أنظمة العمل المؤسسية.
- تطوير العمليات وحوكمتها.
- تطبيق ممارسات تنعكس إيجابا على الموظفين.
- تحسين مستويات الأداء.
- حضور المؤتمرات والندوات الخاصة بالمنظمة.
- تسهيل آلية تبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات الأعضاء.
- إبراز جهود الصندوق وسعيه نحو تحقيق التميز.
- الاستفادة من الأدوات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)
- أنشئت عام 1989
- تعد مرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة
- تضم + 500 عضو
- يمثلون 55 دولة
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