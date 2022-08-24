شكرا لقرائتكم خبر الراجحي يدعو لشراكة في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إلى أهمية وعي وشراكة منسوبي القطاعين العام والخاص في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للمملكة، والمحافظة على الأمن الوطني.

ونوه وزير الموارد خلال زيارته أمس، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في أولى محطاته بمقر الوزارة بالرياض، خلال الفترة 23- 25 أغسطس 2022، بجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ودورها في تنمية وعي أفراد المجتمع ومؤسساته.

واطلع الراجحي خلال الزيارة على أجنحة المعرض التي تقدم تعريفا بمفهوم الأمن السيبراني، وجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المجتمعي، كما اطلع على تجارب افتراضية لأساليب الاختراق، وزار العيادة السيبرانية، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة الاختراقات.

يذكر أن المعرض يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية، والمحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية في الجهات الوطنية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية داخل المنظمة، بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى موظفي الجهات الوطنية المستضيفة للمعرض، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية وأساليب المخترقين المتجددة، ومساندة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

أهداف المعرض:

