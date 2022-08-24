6 خطوط ملاحية بين ميناء جدة والمغرب

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ويأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» للإسهام في رفع تنافسية الموانئ السعودية على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين؛ تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بربط موانئ المملكة بالعالم وترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط 3 قارات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم ميناء جدة الإسلامي بخطوات فاعلة في إطار تعزيز حركة التجارة مع المغرب ودعم الصادرات السعودية عبر 6 خطوط ملاحية وخدمات رئيسة أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 117%.ويأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» للإسهام في رفع تنافسية الموانئ السعودية على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين؛ تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بربط موانئ المملكة بالعالم وترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط 3 قارات.

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