تسليم 450 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع إطلالة البحر بالخبر

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وأوضح البرنامج في بيان له أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.ويقع المشروع الذي يضم 860 فيلا بحي العزيزية في محافظة الخبر، على مساحة تقدر بنحو 358,620,93 م2، إذ تم تخصيص العديد من المواقع الخدمية في المشروع للجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى توفير الجوامع والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية التي توفر جودة الحياة للسكان، ويضم المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات بـ 4 تصاميم مختلفة تلبي رغبات وتطلعات المستفيدين.
وتضم المنطقة الشرقية 35 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر نحو 22 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، كما يوفر البرنامج نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية ضمن 19 مخططاً تتوزع في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، طرحت لمستفيدي «سكني» عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وتمكينهم من حجزها وإصدار عقودها، إلى جانب ما يتيحه البرنامج من خيارات أخرى، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100% .
المنطقة الشرقية:
- 35 مشروعا تحت الإنشاء توفر 22 ألف وحدة
- 19 مخططا توفر 17 ألف قطعة أرض
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